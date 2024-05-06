Во Владимире прошла патриотическая акция Огонь памяти Активисты Народного фронта доставили во...

Во Владимире прошла патриотическая акция "Огонь памяти"Активисты Народного фронта доставили во Владимир частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. Патриотическая акция у мемориала на Князь-Владимирском кладбище. Подробнее Ангелина Свищ.- Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.79 лет - годовщина Великой Победы. Подвиг советских людей который никогда не будет забыт. И в наши дни есть место подвигу. Даниил ушел на фронт добровольцем.Говорит, это дело чести. Именно ему доверили зажечь Вечный огонь.Даниил Ионов, ветеран СВО:- Это честь для меня, что я нес огонь сюда. Меня много эмоций переполняет, я не могу их сказать вообще.Огонь памяти - символ воинской доблести разных поколений защитников Отечества: тех кто отстаивал и отстаивает независимость России.Юрий Ерошенко, руководитель Владимирской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей:- Любить родину искренне, отважно. Не жалея сил и всего, что только можно. Ни в коем случае не поддаваться провокационным действиям, некоторых Врагов."Огонь памяти" - международная патриотическая акция, которую проводит Народный фронт в преддверии дня Победы. Частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата летят в регионы большой страны и за ее пределы, в десятки стран мира.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта Владимирской области:- От этого огня зажигаются вечные огни. Такой вот символ, такая наша память.Участники понимают: сейчас как никогда важны единство, целостность и сохранение исторической памяти.Анна Серова, студентка ВлГУ:- Молодому поколению, нашему, которому 19-20 лет и маленьким деткам очень важно прививать с самого детства любовь к родине.В День победы лампады передадут ветеранам Великой Отечественной войны. Огонь сердец, огонь памяти, огонь Победы.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести- Владимир"