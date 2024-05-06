Во Владимире прошла патриотическая акция Огонь памяти
Активисты Народного фронта доставили во...
Во Владимире прошла патриотическая акция "Огонь памяти"
Активисты Народного фронта доставили во Владимир частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. Патриотическая акция у мемориала на Князь-Владимирском кладбище. Подробнее Ангелина Свищ.
- Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
79 лет - годовщина Великой Победы. Подвиг советских людей который никогда не будет забыт. И в наши дни есть место подвигу. Даниил ушел на фронт добровольцем.
Говорит, это дело чести. Именно ему доверили зажечь Вечный огонь.
Даниил Ионов, ветеран СВО:
- Это честь для меня, что я нес огонь сюда. Меня много эмоций переполняет, я не могу их сказать вообще.
Огонь памяти - символ воинской доблести разных поколений защитников Отечества: тех кто отстаивал и отстаивает независимость России.
Юрий Ерошенко, руководитель Владимирской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей:
- Любить родину искренне, отважно. Не жалея сил и всего, что только можно. Ни в коем случае не поддаваться провокационным действиям, некоторых Врагов.
"Огонь памяти" - международная патриотическая акция, которую проводит Народный фронт в преддверии дня Победы. Частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата летят в регионы большой страны и за ее пределы, в десятки стран мира.
Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта Владимирской области:
- От этого огня зажигаются вечные огни. Такой вот символ, такая наша память.
Участники понимают: сейчас как никогда важны единство, целостность и сохранение исторической памяти.
Анна Серова, студентка ВлГУ:
- Молодому поколению, нашему, которому 19-20 лет и маленьким деткам очень важно прививать с самого детства любовь к родине.
В День победы лампады передадут ветеранам Великой Отечественной войны. Огонь сердец, огонь памяти, огонь Победы.
Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести- Владимир"