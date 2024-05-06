Владимирцы отпраздновали Пасху и встретили частицу Благодатного огня из Иерусалима Владимирцы...

Владимирцы отпраздновали Пасху и встретили частицу Благодатного огня из ИерусалимаВладимирцы отпраздновали Пасху. В ночь на воскресенье в Успенском кафедральном соборе прошло торжественное Пасхальное богослужение. Его возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.- Христос воскресе!- Воистину воскресеПасхальная заутреня началась в полночь. Верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Большое праздничное шествие по центру Владимира отменили из соображений безопасности. Владыка Тихон передал прихожанам послание Патриарха.По традиции на праздничной литургии было прочитано "Слово огласительное на Святую Пасху" Иоанна Златоуста. Это один из самых торжественных моментов ночной пасхальной службы. Еще один - встреча Благодатного огня. Во Владимир пламя из Гроба Господня в Иерусалиме доставили той же ночью.Частицу Святого Света все желающие могли взять с собой. Как символ спасения и неугасимой надежды на чудо.- Ой, вы знаете, это вообще радость непередаваемая. Для души это, наверное, самый лучший день, лучшее время. Я радуюсь, что такой вообще праздник, что нас он посещает, вот эта благодать в этот день она существует.- Это самый великий праздник, который только может быть. И для меня это, прежде всего, спасение. Это вечная жизнь, это понимание того, что без воскресения Христова не было бы ничего. Этот огонь дает нам надежду на спасение, на жизнь вечную и я, конечно же, хочу дома помолиться, и зажечь лампаду от этого огня и поэтому несу его домой.