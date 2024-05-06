Erid: F7NfYUJCUneLrWoGkkqY Во Владимире в преддверии дачного сезона выросли продажи роутеров,...

Erid: F7NfYUJCUneLrWoGkkqYВо Владимире в преддверии дачного сезона выросли продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для автоВ апреле продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Общероссийский тренд подтверждается и во Владимире – количество проданных роутеров выросло на 120%. Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать системы умного дома. В деньгах продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, а в штуках — на 54%. В прошлом месяце в основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Помимо москвичей, системы умного дома часто берут себе жители Новосибирской, Нижегородской, и Самарской областей. Среди регионов Центрального Федерального округа эти товары популярны у жителей Тверской, Калужской и Владимирской области.В сегменте портативной техники к началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг (рост на 18% по России, по Владимиру на 38%). В топе предпочтений покупателей — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов. Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 года россияне покупали проводные наушники.Доступность интернета становится все более значимым аспектом комфортного отдыха за городом: спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%, в основном их покупают москвичи, петербуржцы, жители Краснодарского края, Югры и Самарской области. Автомобильные аксессуары также показали заметный рост. Так, продажи автомобильных зарядок выросли на 66% год к году по России, во Владимире соответственно на 200%, а держателей для гаджетов — на 14% по стране, во Владимире – на 30%.«Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.Права на фото выкуплены МегаФоном.РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»