Продолжают муссироваться слухи о нездоровье Анастасии Заворотнюк. Говорят, на все предложения помощи семья популярной актрисы почему-то ответила отказом.

Продолжают муссироваться слухи о нездоровье Анастасии Заворотнюк. Говорят, на все предложения помощи семья популярной актрисы почему-то ответила отказом.Оказывается, уже не первый месяц в актерской среде перешептываются о плохом самочувствии звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Якобы не просто так артистка перестала выступать и посещать светские мероприятия, а ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев в последние месяцы даже не участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки, хотя у него там главная мужская роль.Впрочем, как только появилась информация о нездоровье Анастасии Заворотнюк, ее молодой муж снова вернулся на лед, однако еще неизвестно, сможет ли он полноценно гастролировать с ледовым спектаклем. В артистическом цеху рассказали, что на все предложения о врачебной и финансовой помощи семья артистки ответила отказом. "Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна", – цитирует бывших партнеров Анастасии Заворотнюк по известному фильму .Напомним, слухи о том, что у популярной актрисы заподозрили опухоль мозга появилась после другого, радостного, известия. Весной Анастасия и Петр объявили о рождении дочери Милы. Причем, как оказалось, девочка появилась на свет еще осенью прошлого года. Счастливые супруги не скрывали, что ребенок оказался долгожданным.