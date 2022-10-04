В Мосгосстройнадзоре рассказали, что построенный социальный объект на юге Москвы соответствует проектной документации, поэтому в скором времени здание откроется для горожан.

В Мосгосстройнадзоре рассказали, что построенный социальный объект на юге Москвы соответствует проектной документации, поэтому в скором времени здание откроется для горожан.Москва стремительно развивается. В городе активно строятся объекты социальной инфраструктуры. Так, в скором времени в Южном Бутове (улица Брусилова, 21ст3) заработают новые Центры социального обслуживания (ЦСО), центры московского долголетия и Дворец бракосочетания, причем в одном здании. Строительство объекта завершилось недавно.Раньше здесь был недострой, который перед началом возведения нового современного здания снесли. "По итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, и застройщик теперь может готовить документы для ввода в эксплуатацию", – сообщил председатель комитета Игорь Войстратенко.Здание, можно сказать, состоит из двух частей. В одной будут располагаться ЦСО и центр московского долголетия, а в другой – Дворец бракосочетания, который будет очень современным и торжественным. Первый этаж отведен под административные кабинеты, помещения охраны, гардероб для посетителей, вестибюль, холл, архив. А на втором этаже будут располагаться комнаты жениха и невесты, кабинет регистрации брака, малый зал и зал для торжественной регистрации.В ЦСО сделают множество уютных пространств для досуга москвичей старшего поколения. На первом этаже будут помещения для сотрудников, гардероб, зона лобби, кафе, зал групповых занятий, тихая гостиная, а на втором – тренажерный и спортивный залы, помещение спортивного инвентаря, уголок здоровья, гостиная, мастерская, кабинет сотрудников и руководителей, актовый зал с гримерным и техническим помещением.Третий этаж ЦСО будет включать в себя кабинеты хранения и выдачи технических средств реабилитации, кабинет психолога, комната психологической разгрузки, массажный кабинет, сенсорная комната и галокамера, кабинет физиотерапии, а четвертый – кабинеты администрации и специалистов.Во время строительства позаботились и о маломобильных посетителях. Здесь есть пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации. Территория возле ЦСО и Дворца бракосочетания уже благоустроена. Рядом высадили деревья и кустарники, появились цветники и газоны.