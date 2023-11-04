После присвоения столице Владимирской области почетного звания города трудовой доблести власти решили, что необходимо установить стелу. На первой встрече Дмитрий Наумов с представителями

После присвоения столице Владимирской области почетного звания города трудовой доблести власти решили, что необходимо установить стелу. На первой встрече Дмитрий Наумов с представителями «Российского военно-исторического общества» думал над вариантами мест, куда монумент хорошо бы вписался. В своем телеграм-канале мэр города написал, что в итоге остановились на двух локациях: пересечение улиц Луначарского, Горького и Лыбедской магистрали