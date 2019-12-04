Кассир сама не поняла, как отдала ей деньги и посуду

Во Владимирской области полиция разыскивает жительницу Гусь-Хрустального, укравшую из местного супермаркета деньги и сковородку, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области., на кадрах которого видно, как женщина пытается обмануть кассиршу, размахивая перед её глазами купюрами разного номинала. Та, сама того не понимая, в итоге не только не взяла с покупательницы деньги за сковородки, но ещё и отдала 10 тысяч рублей из кассы.Приметы женщины: неславянской внешности, крупного телосложения, рост около 165-170 см, верхняя одежда и обувь темного цвета.«Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по телефонам (49241) 3-00-19, 3-00-36 или по телефонам дежурной части УМВД России по Владимирской области (4922) 45-17-71, 45-18-81», - добавили в полиции.