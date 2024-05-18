Тело 65-летнего рыбака подняли спасатели Собинского района 17 марта. Мужчина утонул в Колокша, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Рыбака нашли в 700 метрах ниже по

Тело 65-летнего рыбака подняли спасатели Собинского района 17 марта. Мужчина утонул в Колокша, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Рыбака нашли в 700 метрах ниже по течению от деревни Еросово. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области