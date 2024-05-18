Четырехэтажный многоквартирный дом №7 на Набережной улице в Коврове снесли. Здание пустовало с того момента, как оттуда уехали последние жильцы, а произошло это в 2018 году. Доступ в дом не был

Четырехэтажный многоквартирный дом №7 на Набережной улице в Коврове снесли. Здание пустовало с того момента, как оттуда уехали последние жильцы, а произошло это в 2018 году. Доступ в дом не был никак ограничен, поэтому в него забирались подростки. Могло дойти и до трагедии, ведь постройка очень ветхая. Из пресс-релиза прокуратуры Никаких строительных, восстановительных работ на