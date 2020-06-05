Шумиха вокруг Анастасии Волочковой и ее якобы любовника Владислава Фоменко не утихает. Балерина выразила неуверенность в том, что у мужчины все в порядке с головой.

Шумиха вокруг Анастасии Волочковой и ее якобы любовника Владислава Фоменко не утихает. Балерина выразила неуверенность в том, что у мужчины все в порядке с головой.Все началось несколько дней назад. Тогда некий Владислав Фоменко, назвавший себя предпринимателем из Твери, обратился к Анастасии Волочковой через СМИ. Он рассказал о том, что якобы несколько лет назад у них был бурный роман, который будто бы завершился беременностью балерины. Однако потом он узнал, что артистка ему неверна, и тогда он собрал вещи и ушел. Затем все же стал звонить, не дождавшись извинений, однако балерина его номер заблокировала. И теперь Фоменко хочет знать, что случилось с их ребенком. А потому он обратился к Анастасии публично, что она так и не отвечала на его звонки.Сама балерина все же выступила с комментариями. Она опровергла роман с Владиславом Фоменко, походя отметив, что он не бизнесмен, а обычный строитель. . Но подавать в суд на Владислава Фоменко артистка все же не намерена. "Прежде чем с кем-то судиться мы оцениваем оппонента на адекватность. Фоменко эту проверку не прошел", – сообщила репортерам представитель балерины Юлия Вербицкая-Линник.14 Ноя 2018 в 4:54 PST"Мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной", – отметила помощница артистки.Что касается фотографий, которые обнародовал Владислав Фоменко в сопровождении к своему интервью о романе с Анастасией Волочковой, на которых позирует с балериной, то они были сделаны для того, чтобы его прорекламировать. Ведь якобы Фоменко, по словам представителя Волочковой, занимался ремонтом в ее особняке."Фоменко порекомендовали Анастасии ее друзья, она очень уважительно к нему относилась. И в благодарность сфотографировалась с ним, разместила снимок в своем "Инстаграм", чтобы привлечь к его компании новых клиентов. И вот что получила в ответ", – заключила помощница балерины.