Заступников у дебошира так и не нашлось.

Покровский мажор получил 1,5 года тюрьмы за на инспектора ГИБДД. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следкома.Ночью 6 августа около 5 часов утра сотрудники ГИБДД прибыли на место совершения административного правонарушения на Соборную площадь. Пьяный молодой человек подбежал к патрульному автомобилю и схватил офицера МВД рукой за обмундирование и не менее трёх раз толкнул руками в грудь, сопровождая свои действия матом и угрозами. Полицейский предупредил парня, что его могут посадить.«Не посадят. Сейчас папе позвоню», - ответил дебошир наряду ДПС.Однако заступников у него так и не нашлось. Вскоре смельчак , но было поздно. Уже 10 августа юношаВ итоге Владимирский суд приговорил фигуранта уголовного дела к полутора годам колонии.