Дмитрий Песков дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. В ходе беседы пресс-секретарь первого лица страны касался личности своего начальника.

Дмитрий Песков дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. В ходе беседы пресс-секретарь первого лица страны касался личности своего начальника.Обыватель привык видеть первых лиц в нейтральном деловом амплуа. Чаще всего политики предстают перед нами в телевизионных сюжетах, где освещаются рабочие мероприятия и поездки. За всей этой ширмой кроются личности со своими персональными взглядами на жизнь.Многих россиян интересует, каким на самом деле является Владимир Путин и всегда ли президент сдержан и доброжелателен. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков в свежем большом интервью на ютуб-канале "Соловьев Live" приоткрыл завесу тайны.Песков рассказал, какие проявления являются для Путина неприемлемыми. По словам чиновника, президент становится жестоким и беспощадным, когда дело касается воровства, предательства или некомпетентности.Песков отметил, что Путин считает вышеперечисленные вещи грехом. Кроме того, Владимир Владимирович стал менее терпим к непрофессионализму за время работы на президентском посту. Путин старается расти как профессионал и проделывать работу над ошибками, подчеркнул Песков.