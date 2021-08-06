В рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход» прошли занятия в Гусь-Хрустальном районе.

В рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход»вцелях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно представителями экспертного центра «Движение без опасности» провели информационно-пропагандистские мероприятия с детьми, посещающими летние пришкольные лагеря. В мероприятии приняли участи более 120 школьников.Ребята разделились на команды и прошли три станции.На первом этапе участники повторили Правила дорожного движения, узнали, почему так важно пользоваться световозвращающими элементами.На второй станции каждый ребенок попробовал свои силы в управлении самокатом. Важным условием следования по заданному пути было соблюдение всех правил. Самый важный участок - пешеходный переход. Каждый участник запомнил, что его нельзя проезжать на самокате, а нужно переходить пешком, везя рядом с собой средство передвижения. Кроме того, участники мероприятия узнали, что такое «средства пассивной защиты» и почему они необходимы каждому, кто управляет таким транспортом.На третьей станции ребята изучили «слепые зоны» автомобиля.Демонстрационные занятия помогли ребятам узнать много важного и полезного о правилах поведения участников дорожного движения на проезжей части.Помимо положительных эмоций, знаний и практического опыта все участники мероприятия получили памятные тематические подарки, которые обязательно пригодятся каждому из них.