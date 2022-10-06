Голосование пройдет с 7 по 16 октября.

Завтра, 7 октября, на официальном сайте УМВД России по Владимирской области стартует онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2022».Напомним, на первом этапе конкурса, проходившем с 11 по 20 сентября, приняли участие 44 представителя службы из всех районов Владимирской области. В ходе народного голосования граждане выбрали лучших участковых уполномоченных полиции районных отделов полиции.На втором этапе, который также пройдет в формате онлайн-голосования, представлены кандидатуры участников, набравших наибольшее количество голосов граждан.Итоги голосования и имя лучшего Народного участкового уполномоченного полиции 33-го региона будут объявлены после завершения голосования, которое продлится до 16 октября.Победитель будет представлять Владимирскую область на заключительном (всероссийском) этапе конкурса, который традиционно пройдет накануне Дня службы участковых уполномоченных полиции в ноябре.