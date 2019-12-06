Светлана Лобода обнародовала новую фотографию. Особо наблюдательные поклонники обнаружили, что артистка показала ногу с шестью пальцами.

Светлана Лобода обнародовала новую фотографию. Особо наблюдательные поклонники обнаружили, что артистка показала ногу с шестью пальцами.Многочисленные фанаты Светланы Лободы дождались. Одна из самых успешных исполнительниц отечественного шоу-бизнеса презентовала трек "Новый Рим". Эта композиция со свежего альбома артистки Sold Out. "По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Светлана.Певица сопроводила текст фотографией, на которой держит в руках ногу, при этом высунув язык. Наблюдательные подписчики подсчитали, что на ноге почему-то не пять, а шесть пальцев. Возможно, мы чего-то не знаем о Светлане. Впрочем, есть вероятность, что Лобода держит чужую ногу.Тем не менее, поклонники удивились. Одни предположили, что всему виной недобросовестная работа фотохудожника, обработавшего снимок. Другие заподозрили, что у Светланы Лободы мутация. Кстати, это называется полидактилия и является анатомическим отклонением.5 Дек 2019 в 1:48 PSTНа вопросы недоумевающих подписчиков своего инстаграм-аккаунта Светлана Лобода пока не отреагировала. Вероятно, артистка занята чтением восторженных отзывов. Поклонники буквально обрушили на певицу множество комплиментов и поздравлений.Ранее пообещала своим слушателям, что ее новый альбом будет кардинально отличаться от всех предыдущих. Певица заявила о совершенно ином звучании и прочих изменениях в своем творчестве.