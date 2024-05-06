Об этом рассказали в пресс-службе администрации регионального центра.

Владимирцы пожаловались в Платформу обратной связи 323 раза за две недели. Об этом рассказали в пресс-службе администрации регионального центра.Так, в основном людей не устраивало качество дорог и обслуживания многоквартирных домов. Кроме того, людей интересовали вопросы благоустройства города, уборки мусора на контейнерных площадках и ремонта дворов.Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях», – напоминают в мэрии.Кстати, отправить своё обращение на Платформу можно или на Госуслугах, или в сообществе администрации Владимира в ВК.