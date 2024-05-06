Об этом предупредили в телеграм-канале представители администрации города.

Завтра, 7 мая, во Владимире приостановят подачу газа. Об этом предупредили в телеграм-канале представители администрации города.Так, с 9:00 до 16:00 голубого топлива не будет в домах №21, 21А, 23, 23А, 33 по улице Гастелло и в доме №4 по Куйбышева. Причина – производственные работы на газопроводе высокого давления.Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.