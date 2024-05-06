«Неласковый май»: во Владимирской области прогнозируют дождь со снегом Атлантический циклон,...

«Неласковый май»: во Владимирской области прогнозируют дождь со снегомАтлантический циклон, приближающийся с запада, принесет во Владимирскую область пасмурную и дождливую погоду. Приток солнечного тепла будет ограничен, а значит, - стоит одеться теплее.Во вторник, 7 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +5°С, но уже к вечеру стремительно упадет до -1°С.Скорость северо-восточного ветра составит 4-5 м/с.Влажность — высокая, 88%. Не забудьте зонт, так как природа «одарит» регион дождем со снегом.Хорошие новости тоже есть. В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет в колебаться в рамках нормы для региона — 742 мм ртутного столба.Народный прогноз на 7 мая:На Руси верили: черемуха зацвела – скоро похолодает; дождь пошел – будет и рожь; почки на осине — к теплому лету.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений