Свыше 2 тысяч человек, среди которых 354 жителя области сдали кровь впервые.

Более 1000 литров крови собрано во Владимирской области благодаря работе мобильной бригады, которая за полгода совершила более 80 выездов в разные уголки региона.Как сообщает региональный Минздрав, с начала года Областная станция переливания крови организовала свыше 80 выездных акций, благодаря чему донорами стали более 2 тысяч человек, из которых 354 – впервые. Всего было заготовлено 1 153 литра крови.По мнению медиков, выездной формат работы способствует увеличению числа доноров и повышению осведомленности населения о важности донорства. В июле мобильная бригада продолжит свою работу.