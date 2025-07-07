«Ростелеком» подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

«Ростелеком» подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие 1,2 тыс. участников, которые подали 1 715 заявок в пять основных и три специальные номинации.Самой массовой — 535 работ — стала номинация «Интернет-СМИ». В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 368 сюжетов, «Печатная пресса» собрала 234 материала, «Социальные медиа» — 108 постов, «Радио и подкасты» — 89 сюжетов.В специальных номинациях «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома» и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде в совокупности представлена 381 работа.Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса «Вместе в цифровое будущее»:«Популярность конкурса год от года растет. Только в спецноминацию Минцифры в этом году подано почти 150 работ. Именно региональные СМИ часто становятся главным источником информации для местных жителей. Они рассказывают о процессах, которые касаются каждого: о том, как цифровизация меняет повседневную жизнь, о том, с какими вызовами сталкиваются региональные ИТ-компании и какие прорывные решения они предлагают, о том, как противостоять кибермошенникам и обезопасить себя и своих близких».Лидерами по количеству заявок стали Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа.Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:«В работах конкурсантов поднимаются самые актуальные темы — кибербезопасность, умные технологии, цифровая экономика. Конкурс становится важным инструментом для формирования диалога с аудиторией, создавая новые возможности для журналистов и блогеров в регионах. Представители медиа активно освещают местные инициативы, образовательные проекты и успешные кейсы, что повышает информированность населения и поддерживает интерес к цифровым решениям. "Ростелеком” с гордостью поддерживает этот проект и продолжит работать над его развитием, обеспечивая площадку для творчества и обмена идеями».В рамках конкурса «Ростелеком» традиционно проводит вебинары. В этом году обучающие мероприятия были посвящены , , и созданию психологического комфорта у выпускников и их родителей накануне экзаменов.Номинантами на победу федерального этапа конкурса стали 50 человек. Церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Конкурсанты посетили завод цифрового оборудования «Авангард», где увидели процесс производства базовых станций для сотовых операторов и другой высокотехнологичной продукции. В программу также вошла экскурсия в здание Главного штаба Эрмитажа, где сотрудники музея рассказали об оцифровке более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры и переносе цифровой инфраструктуры на облачную платформу «Ростелекома».Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад»:«Влияние цифровых технологий на жизнь общества выше с каждым годом. Это можно проследить и по росту числа участников нашего конкурса: чем больше умных сервисов, решений, продуктов создается и внедряется, тем больше работы у журналистов и блогеров — работы именно просветительской. Сегодня медиа можно по праву назвать одним из ключевых драйверов продвижения инноваций в стране. В этом году номинантов конкурса принимал Петербург, и нам было важно показать не только классический культурно-исторический город, но и его цифровую составляющую — уникальные проекты "Ростелекома” и собственное производство телеком-оборудования».Победителями федерального этапа конкурса в основных номинациях стали:«Интернет-СМИ»:1 место — Кирилл Зайцев, портал 66.RU, Свердловская область, ;2 место — Анна Буркун, Аргументы и Факты-Белгород, ;3 место — Татьяна Кондратова, сетевое издание «НовостиВолгограда.ру», ;«Печатная пресса»:1 место — Виктория Головко, информационно-аналитическая газета «Молот», Ростовская область,2 место — Мария МурАшко, «Издательский дом "Амурская правда"», ;3 место — Наталья КонашЕнкова, детско-юношеская газета Пензенской области «Деловой», ;«Телевидение и видеоконтент в СМИ»:1 место — Виктор Шепелев, ГТРК «Самара», ;2 место — Даниил Шершень, ГТРК «Иркутск», ;3 место — Екатерина Кузьмина, ГТРК «Смоленск», ;«Радио и подкасты»:1 место — Евгений Мосейко, ГТРК «Вологда», ;2 место — Елена Мирошникова, радиостанция «DFM. Ставрополь», ;3 место — Анна Семенихина, телерадиокомпания "Сейм", Курская область, ;«Социальные медиа»:1 место — Александра Савелькина, блог-платформа «Дзен», канал «Папа, не горюй», Брянская область, ;2 место — Андрей Федоров, блог Fedorov.today, Чувашская Республика, ;3 место — Юрий Золотарев, видеосервис Rutube, канал «Ракурс. Взгляд. Кадр», Хабаровский край, .Призерами в специальных номинациях признаны:«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — Игорь Черных, сетевое издание «Континент Сибирь», Новосибирская область, ;—.Александр Филимоненко, «Российская газета», Дальневосточный филиал, Хабаровский край, .«Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома»— Айгуль Трофимова, газета «Прибой. Геленджик», Краснодарский край, ;«Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде— Светлана Горева, детский православный журнал «Саша и Даша», Нижегородская область, .Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса:«С каждым годом растет внимание журналистов и блогеров к вопросам безопасности детей в Сети. Это не может не радовать: чем больше специалистов медиасферы вовлечены в освещение киберрисков, тем выше шанс сформировать у общества ответственное отношение к цифровой среде. Работы, представленные в нашей спецноминации, а их было допущено почти 100, отличаются не только глубиной анализа, но и искренним стремлением авторов сделать интернет безопаснее для подрастающего поколения».В состав федерального жюри вошли:Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций РБК;Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;Сергей Бондаренко — руководитель редакции специальных проектов «Деловой Петербург»;Олег Капранов — шеф-редактор проекта «Технологии» Российской газеты;Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;Олег Седов — экс директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» ГК «Солар»;Александр Щелканов — генеральный директор «Ведомости Северо-Запад»;Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Иркутскую область, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Байкала.Подробная информация — .