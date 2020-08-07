Проект реализует Правительство Москвы при поддержке банка ВТБ

Число поездок в рамках городского проката «Велобайк» выросло в 6 раз по сравнению маем и на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Москвичи активно брали в прокат велосипеды — только за июнь они совершили 1,3 млн поездок. При этом с момента открытия велопроекта пользователи прокатились свыше 1,6 млн раз. Из них 500 тыс. раз проехали курьеры и волонтеры, помогающие населению во время режима самоизоляции. Проект реализует Правительство Москвы при поддержке банка ВТБ.Абсолютный рекорд зафиксирован 24 июня в день проведения Парада Победы. Пользователи совершили 77 тысяч поездок, что на 60% больше дневного максимального значения прошлого года.Жители столицы приобрели более 22 тысяч сезонных абонементов, 240 тысяч — суточных и 14 тысяч — абонементов на месяц. Пользователи велотранспорта в этом году стали чаще покупать доступы через мобильное приложение: 93% против 88% в прошлом сезоне. Остальные абонементы были оформлены на сайте «Велобайка».«После смягчения режима самоизоляции, всего спустя месяц после начала работы "Велобайка" для всех желающих, мы видим, что пользователи стали активно использовать прокатные велосипеды. Сегодня это удобный и безопасный способ передвижения, который также минимизирует контакты с другими людьми в общественном транспорте. В этом сезоне мы расширим присутствие "Велобайка" в новых районах Москвы. Мы также продолжим популяризировать здоровый образ жизни, так как "Велобайк" существует уже 7 лет и является частью общебанковской программы "Здоровая страна"», — прокомментировал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.«Горожанам и гостям Москвы сегодня доступны более 570 точек проката и более 6 000 велосипедов. В этом сезоне, как и планировалось, сеть увеличивается на 100 станций и 1000 велосипедов. Информация обо всех пунктах велопроката доступна в мобильном приложении и на сайте . В частности, при нажатии на конкретную станцию на карте, в режиме реального времени можно узнать о количестве свободных велосипедов и замков на данной станции», — отметил Максим Акимов, президент общественного проката «Велобайк».Сезон работы велопроката был открыт в столице с 10 апреля только для бесплатных поездок курьеров и волонтеров, а с 1 июня прокат доступен для всех желающих.