В Санкт-Петербурге задержали безработного, которого подозревают в вандализме. Мужчину считают причастным в нанесении надписей на стены церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
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В Санкт-Петербурге задержали безработного, которого подозревают в вандализме. Мужчину считают причастным в нанесении надписей на стены церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
О случившемся сообщил настоятель петербургского храма. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает .