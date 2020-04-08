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<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2020-v-peterburge-zaderzhali-bezrabotnogo-muzhchinu-za-oskvernenie-xrama-.html" target="_blank">В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма </a> - В Санкт-Петербурге задержали безработного, которого подозревают в вандализме. Мужчину считают причастным в нанесении надписей на стены церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. О ..