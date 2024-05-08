В результате серьезного ДТП в Александровском районе пострадали пять человек 7 мая 2024 года в...

В результате серьезного ДТП в Александровском районе пострадали пять человек7 мая 2024 года в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным, на 10 км автодороги «Александров-Балакирево» произошло столкновение автомобилей «Лада» и «УАЗ».Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в результате ДТП за медицинской помощью обратились пятеро граждан, двое из которых пассажирки «УАЗ», госпитализированы.Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды!Фото: УМВД по Владимирской области