Встреча президентов США и Украины, которая была под угрозой срыва из-за скандала в Нафтогазе, все-таки состоится летом 2021 года.

Встреча президентов США и Украины, которая была под угрозой срыва из-за скандала в "Нафтогазе", все-таки состоится летом 2021 года.Президент США Джо Байден все-таки согласился провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее сообщали, что официальный Вашингтон отказался организовывать встречу на фоне скандала в "Нафтогазе". Напомним, американские власти отрицательно отнеслись к смене руководства в компании.Меж тем, Зеленский уже поблагодарил Байдена за приглашение в Белый дом через свой Twitter-аккаунт. Глава Украины написал, что надеется во время встречи поговорить о "стратегическом сотрудничестве" между Соединенными Штатами и Украиной. Зеленский отметил, что встреча пройдет в июле.Джо Байден по телефону предложил украинскому коллеге приехать в Вашингтон "этим летом", но точная дата встречи не уточняется пресс-службой. Об этом сообщает РБК.Напомнил, президент Украины хотел встретиться с американским лидером перед саммитом в Женеве 16 июня, в котором примут участие Джо Байден и президент России Владимир Путин. Меж тем, Байден в том же разговоре заверил Зеленского, что будет защищать интересы Украины на саммите.Раннее эксперт Юрий Котенок спрогнозировал, что встреча президентов США и Украины может состояться, однако Зеленского "допустят к руке" Байдена на короткое время ради "унизительного жеста".