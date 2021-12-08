Такое разъяснение сделал Минздрав России. Департамент здравоохранения Владимирской области...

Такое разъяснение сделал Минздрав России.Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, о медицинских противопоказаниях к вакцинации и о перенесённом заболевании, вызванном Covid-19 в случае первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» лиц, ранее не болевших новой коронавирусной инфекцией, на Едином портале Госуслуг начинает действовать через 21 день после вакцинации.Так же, как при вакцинации препаратом «Спутник V», сертификат активируется после введения второго компонента − через 21 день после первой инъекции. Это связано с тем, что именно через 3 недели после введения препарата у человека формируется необходимая иммунная защита.При повторной вакцинации либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки, информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/