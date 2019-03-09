Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем больше проблем возникает у Петра Порошенко. Некоторые эксперты уверены, что вместе с постом украинского лидера он рискует потерять куда больше, в том числе и свою жизнь.

Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем больше проблем возникает у Петра Порошенко. Некоторые эксперты уверены, что вместе с постом украинского лидера он рискует потерять куда больше, в том числе и свою жизнь.В преддверии выборов президента Украины местные силовики разделились на два лагеря – одни всеми силами поддерживают Петра Порошенко, другие выступают резко против него. "Сейчас силовики и правоохранители четко разделились – СБУ и Генпрокуратура на стороне президента, МВД, скорее, против президента", – цитирует издание Politnavigator киевского политолога Владимира Фесенко.Однако угрожают Петру Порошенко не только проблемы внутри страны. Раздрай на Украине достиг таких масштабов, что уже начал беспокоить западных партнеров президента. Речь идет о масштабных коррупционных скандалах, сотрясающих страну. "С одной стороны, украинское общественное мнение, избиратели, которым надо показать, что проблема есть и надо бороться, ликвидировать раковую опухоль, с другой стороны – почему международный аудит, а тут как раз ещё приезд замгоссекретаря США – это говорит о том, что в Вашингтоне и отчасти в Брюсселе крайне недовольны последними событиями в Украине", – уверен эксперт.Если Петр Порошенко лишится поддержки западных стран, а конфликтующие друг с другом силовые структуры страны не окажут ему должной поддержки, то на предстоящих выборах президента он рискует с треском провалиться. При этом, учитывая степень радикализации населения и число разнообразных полулегальных и нелегальных группировок, действующих в стране, вместе с должностью главы Украины Порошенко рискует расстаться и с жизнью. Не зря в Сети стали появляться данные, что политик готовится к побегу из страны в случае неблагоприятного исхода голосования.