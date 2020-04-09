09.04.2020

2020-04-09 17:15:04

250 миллионов потратят во Владимире на ремонт дорог в этом году

С сегодняшнего дня во Владимире стартовал сезон дорожного ремонта. Этому поспособствовали благоприятные погодные условия. Какие дороги ждёт обновление в репортаже Дмитрия Горкина.

Это уже народная примета - наступила весна, жди глобального ремонта дорог. В областном центре в этом году он начался с участка на площади Победы. Всего за несколько часов дорожники успели снять внушительный слой износившегося асфальта и начать подготовку тротуарной зоны. Высокий темп обуславливается сроками сдачи объекта и его протяжённостью. Подрядчику предстоит капитально отремонтировать дорогу общей площадью почти 35 тысяч квадратных метров.

Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира: "Шесть объектов из 8-ми будут начаты в апреле, два в мае. В настоящее время начата улица проспект Ленина, которая будет ремонтироваться от площади Победы до Верхней Дубровы. Параллельно в рамках синхронизации проводим работы по подготовке к 9 мая, работы на площади должны быть завершены к 1 мая".

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт в областном центре было выделено 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Ещё 50 миллионов добавил город. Кроме дорожного полотна, будут также установлены специальные ограждения рядом с пешеходными переходами, и дополнительные дублирующие знаки для повышения безопасности. Всего на эти деньги планируют отремонтировать 12 километров и 180 тысяч квадратных метров дорог. Однако перечень улиц, требующих ремонта, подвергли критике общественники.

Сергей Федяев, руководитель региональной организации по защите прав потребителей "Народный контроль": "В основном мы согласны. Но вот улица Мира, куда сегодня запланировали 37 миллионов рублей, и которая ремонтируется на последнем протяжении: от Горького до Батурина, от Полина Осипенко до Фейгина, от Усти-на-Лабе до бассейна, от бассейна дожелезнодородного переезда - ремонт был сделан. То есть дорога ремонтируется, и если сравнивать улицу Институтский городок и улицу Мира, ну, я бы сказал, что улица Мира может подождать".

Как пояснили в администрации города, основной упор сделан на магистральные улицы, где ходит общественный транспорт, главные артерии Владимира. Отремонтировать все дороги на эти деньги не выйдет. Но каждая находится в списке и город будет искать варианты.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: "Мы учитываем обращения жителей и депутатов горсовета. Рассматриваем и предложения Сергея Федяева, и лишь сформировав все эти предложения - определяемся с окончательным решением. Те дороги, которые нуждаются в приведении в порядок в первую очередь - включили в приоритетный перечень. Дальше будем смотреть по возможности бюджета, но судя по всему, ситуация, которая сейчас сложилась, не позволит нам расширить этот список, должны прекрасно понимать".

Со следующей недели дорожники планируют приступить к улицам Усти-на-лабе и Верхняя Дуброва, Судогодскому шоссе, а также Ерофеевскому спуску. А в мае на очереди участок дороги Ладога-Лунево и улица Мира. С полным планом работ можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.