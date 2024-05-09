Время в лицах: активисты владимирского Народного фронта организовали фотовыставку ко Дню...

"Время в лицах": активисты владимирского Народного фронта организовали фотовыставку ко Дню Победы"Время в лицах". Активисты владимирского Народного фронта совместно с коллегами из Ростовской области организовали фотовыставку ко Дню Победы. Она открылась в Ростове-на-Дону. И каждый ее кадр рассказывает о драматических судьбах и подвигах участников Великой Отечественной войны и Специальной военной операции.Артём Старостин, руководитель РИК Народного фронта во Владимирской области:- До этого мы проводили выставку "Наш Афон". Сегодня мы из истории православия переходим в моменты истории военной. Мы хотим показать вот эту преемственность поколений, к нам обращаются наши защитники из Луганской, Донецкой Народных республик, Запорожья - хотят показать, как приходят защищать семьями.В отдельных главах выставки раскрываются целые семейные истории - о подвигах фронтовиков, которые, порой, ценою своих жизней подарили Родине мирное небо над головой. И сегодня дело своих отцов и дедов продолжают герои нашего времени, бойцы СВО.Военнослужащий, младший сержант Евгений Савоськин привез на выставку Евангелие - книгу он нашел в одном из зданий на передовой. И она стала настоящим талисманом для наших бойцов.