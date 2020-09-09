В этом году к акции удалось привлечь более 3 млн рублей.

В этом году к акции удалось привлечь более 3 млн рублей. На эти средства закуплены 9,1 тыс. школьных наборов, включающих канцелярские товары и принадлежности, а также новая одежда, обувь, школьная и спортивная форма. Почти пять тысяч детей, ставших участниками акции, – первоклассники. В связи с необходимостью строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, большая часть подарков ребятам в этом году вручалась на дому.«Цель акции – оказание помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов, многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке школьников к 1 сентября. Ведь приобрести все необходимое даже для одного ребёнка – уже серьёзная нагрузка для семейного бюджета, а если школьников несколько, иногда и вовсе невыполнимая задача. Благодаря акции ребята обеспечиваются школьной формой, рюкзаками, письменными принадлежностями», – пояснила директор департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина.