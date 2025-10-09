167,7 километров на 60 участках дорог регионального и межмуниципального значения обновили в этом году в регионе. Самым протяженным объектом ремонта – более 16 километров – стал участок

167,7 километров на 60 участках дорог регионального и межмуниципального значения обновили в этом году в регионе. Самым протяженным объектом ремонта – более 16 километров – стал участок автодороги в Александровском округе: Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск. Это старое Ярославское шоссе, направление из Москвы – полностью от границы с Московской областью до границы с