В Центральном районе Санкт-Петербурга отреставрируют 129 домов. Среди них оказались исторические здания, в которых жил лидер СССР Владимир Ленин и писатель Максим Горький, ..

В Центральном районе Санкт-Петербурга отреставрируют 129 домов. Среди них оказались исторические здания, в которых жил лидер СССР Владимир Ленин и писатель Максим Горький, сообщаютРеставрация будет проходить в рамках государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". В списке строений, на которых распространяется программа, также попали дома, где проживали философ Николай Чернышевский и композитор Михаил Балакирев.