Знаковая дата в истории мировой рок-музыки. В этот день - 9 ноября 1961 владелец магазина грампластинок Брайан Эпстайн, впервые услышал ливерпульскую четверку. С этого дня The Beatles узнает весь мир.

Знаковая дата в истории мировой рок-музыки. В этот день - 9 ноября 1961 владелец магазина грампластинок Брайан Эпстайн, впервые услышал ливерпульскую четверку. С этого дня Beatles узнает весь мир.Леннон жив! Леннон жил! Леннон будет жить!На сцене ДК Молодежи звучит кавер-версия песни Beatles - "Becаuse" с альбома Abbey Road. Приблизиться к образу любимых музыкантов у одной из старейших групп Владимира "Архивъ" задачи нет, это скорее дань уважения кумирам молодости. Среди рокеров и представительница прекрасного пола, с редким именем - Владилена. Несмотря на разницу в возрасте, девушка сразу влилась в коллектив. Любовь к Beatles объединяет.Владилена Шмакова, вокалистка группы "Архивъ": "Знакомство с творчеством группы Beatles произошло в музыкальной школе, когда мне в руки попал нотный сборник с песнями Beatles и я поняла, что эта музыка просто гениальная."До советских граждан творчество Beatles доходило с опозданием в 2-3 года. Один из основателей группы "Архивъ" Вадим Тараскин впервые услышал их еще школьником. Вадим Михайлович вспоминает: это было самое яркое впечатление в жизни, которое и определило дальнейшую судьбу музыкантаВадим Тараскин, участник группы "Архивъ": "Песни такие как "Yesterday", "Let it be", "And I love you" мелодии прекрасные, которые поются и играются и до сих пор их исполняют многие, десятки, даже сотни исполнителей."Возможно, творчество The Beatles будут изучать в школах. Недавно на сайте Минкульта появились списки культурных нормативов - музыкальных, литературных, фольклорных произведений. Среди которых указана и композиция The Beatles "All You Need is Love". Школьникам рекомендуют посещать выставки, смотреть фильмы, конечно, слушать Битлз и и делиться своими впечатлениями в дневнике. Недавняя драма Денни Бойла "Yesterday", посвящена именно теме битломании. Это размышление на тему каким бы был мир без Beatles.Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра: "События, памятные люди, которые навсегда останутся в памяти и очень здорово, что сейчас снимают такие фильмы чтобы вспоминали, смотрели и приобщали еще молодое поколение к тому, чем они жили в свое время."За историю своего существования Битлы породили массу слухов. Это было отчасти и маркетинговой компанией, придуманной самими музыкантами. Многие специалисты отмечают, что именно Beatles были родоначальниками массовой поп-культурыАлександр Сыпченко, корреспондент: "Одним из любимых альбомов группы "Архивъ" у Битлз является Abbey Road. Эта пластинка, на которой изображена ливерпульская четверка, шагающая через переход на свою студию. Многие фанаты были уверены что эта похоронная процессия, которая хоронит Пола Макартни. Естественно, это был слух."Александр Сыпченко, Максим Котов. "Вести-Владимир"