Сергей Глушко, более известный как Тарзан, и его супруга Наташа Королева стали гостями в эфире программы Пятница с Региной. В процессе съемок стриптизер сделал шокирующее признание.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, и его супруга Наташа Королева стали гостями в эфире программы "Пятница с Региной". В процессе съемок стриптизер сделал шокирующее признание.Как оказалось, танцор приревновала жену к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Певица пересеклась с ним на съемках, когда он еще не был главой государства.Наталью признание мужа шокировало и одновременно развеселило. Она решила еще больше раззадорить супруга."Он мне юбочку поправлял", - кокетливо заявила артистка.К слову, Королева призналась, что давно чувствовала, что Глушко ее ревнует. Но долгое время она не могла понять к кому.По словам исполнительницы, на первом этапе семейной жизни вспышки ревности были значительно ярче. Сейчас это, скорее, редкие эпизоды.21 Авг 2019 в 9:07 PDTТакже в эфире программы "Пятница с Региной" вскрылось, что Наталья не помнит, где у них с Сергеем случился первый поцелуй. Зато ее избранник рассказал, что это произошло в гостинице "Пекин". Судя по реакции певицы, ей было крайне неловко, хотя она и пыталась это скрыть.Зашла тема и про сына звездной пары. Они поведали, что их наследник поступил в Высшую школу экономики на факультет "Востоковедение. Японский язык". Родители до сих пор не могут до конца понять, почему Архип выбрал именно это направление.