Это первые партии промышленного производства.

Компания «Генериум» начала отгрузку противоковидной вакцины «Спутник V» в больницы.Это первые партии промышленного производства.Об этом сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением нового коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На прошлой неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции. Компания «Генериум» начала отгрузку на этой неделе вакцины «Спутник V» с производственных площадок непосредственно в медицинские организации, - сказал министр.Напомним, 26 октября в расширенный список производителей вакцины «Спутник V» или «Гам-Ковид-Вак» вошла научно-производственная компания «Генериум», расположенная в поселке Вольгинский. Это было сделано для того, чтобы масштабировать производство вакцины против инфекции. В ближайшее время в 33 регион должны поступить 1100 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Их отправят в несколько медицинских организаций.(Фото:Pixabay)