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<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-otobrat-medali-iz-sochi-rodchenkov-nanes-novyj-udar-po-rossii.html" target="_blank">Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес новый удар по России</a> - Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков потребовал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, которые прошли в 2012 и 2014 годах соответственно. Он не уверен в правильности вручения наград.