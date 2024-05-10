Метеозависимые люди могут испытывать головную боль.

Астрофизики и ученые предупреждают, что в ближайшее время метеочувствительные люди могут столкнуться с трудностями из-за сильных магнитных бурь, ожидаемых 10-11 мая. Это связано с четырьмя вспышками на Солнце высочайшего класса Х.Люди, реагирующие на изменения погоды, могут испытывать головные боли, слабость, головокружение и тошноту. Рекомендуется минимизировать физическую активность, избегать перенапряжения, исключить из рациона тяжелую и жирную пищу. Эксперты советуют иметь под рукой лекарства, употреблять больше овощей и фруктов, а также проветривать помещение.