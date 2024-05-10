Смотрите «Вести» 10 мая в 20:45: «СпиЦназ за нас!» «СпиЦназ за нас!» От спальных мешков и техники...

Смотрите «Вести» 10 мая в 20:45: «СпиЦназ за нас!»«СпиЦназ за нас!»От спальных мешков и техники до блюд домашней кухни. Очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции направили волонтёры народного движения "ZaНаших_33регион". И тут же результаты трудов "спИцназа". Именно так - через И. Ведь он орудует спицами.Храм зазвучалВ Троицком храме в Ворше зазвучали 100-пудовый благовестник и восемь колоколов.В честь Дня Победы по Владимиру проехала праздничная автоколоннаЗнамена Победы, флаги России и портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Собирая восторженные взгляды пешеходов, участники акции проехали по уже привычному маршруту - через площадь Победы, Золотые ворота до разворота у Химзавода.