В Юрьев-Польском был задержан охотник, превысивший норматив суточной добычи гуся. В пресс-службе...

В Юрьев-Польском был задержан охотник, превысивший норматив суточной добычи гуся.В пресс-службе Госохотинспекции Владимирской области информируют, что инспекторами на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий региона в ходе надзора были проведены профилактические и постоянные рейды.С учетом открытия в начале апреля 2024 года сезона весенней охоты на птицу количество проверок увеличено.Всего проведено 672 постоянных рейда, по результатам которых обнаружены нарушения Правил охоты.Например, по статье 8.37 КоАП РФ составлен 41 протокол об административных правонарушениях. Так, в охотничьих угодьях Юрьев-Польского района области задержан гражданин, превысивший норматив суточной добычи гуся на 2 особи.Нарушитель заплатил штраф, а также ему предъявлено требование о «возмещении ущерба животному миру» в результате незаконной добычи.Важно: Самым распространенным видом нарушения Правил охоты в весенний сезон является передвижение по угодьям с расчехленным и собранным орудием охоты. Весной также запрещается охота с подхода, за исключением - на глухаря на току.При этом уже в апреле 2024 года фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов не обнаружено.Это интересно!Основными темами, волнующими охотников являются: сроки и способы весенней охоты; порядок получения охотничьего билета; права и обязанности производственного охотничьего инспектора в закрепленных угодьях.Охотникам напоминают:При осуществлении охоты необходимо носить с собой:1) охотничий билет;2) разрешение на хранение и ношение оружия;3) разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке;4) в закреплённых охотугодьях необходимо наличие путевки - договора об оказании услуг.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений