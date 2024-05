Кто такие свитчеры, и почему жителям Владимирской области старше 40 лет сложно влиться в...

Кто такие "свитчеры", и почему жителям Владимирской области старше 40 лет сложно влиться в IT-сферу?Многие люди в зрелом возрасте решаются на «профессиональные перемены». Их называют свитчерами от английского switch - "переключатель". Часто они переходят в IT за "быстрой карьерой" и высокой зарплатой.Сфера IT — одна из самых развивающихся и быстрорастущих. В связи с мировой цифровизацией появляются новые проекты, открывается бизнес и обновляются существующие разработки.Благодаря вузовским программам, курсам и онлайн-школам, создается впечатление, что осуществить такую переквалификацию довольно просто. К сожалению, под влиянием агрессивного маркетинга у выпускников формируются ложные ожидания.Бизнес-медиатор, стратегический партнер Cornestone — Елена Данилова рассказала «Российской газете», почему свитчерам не всегда удается «закрепиться».Итак, в IT приходят две категории: молодежь и люди старше 40 лет, которые готовы кардинально сменить сферу деятельности. Но из 100 человек удается зайти во взрослом возрасте в профессию примерно 3%.На это есть несколько причин:1. Более трети начинающих специалистов получают знания, не совпадающие с практикой. В первую очередь это касается тех, сфера деятельности которых ранее никак не совпадала с той, в которую они переходят.2. Войти в профессию было проще тем, кто сделал это на первой волне - в 2017-2018 годах. Сейчас же требования стали жестче, а зарплаты джуниоров - начинающих специалистов, - ниже.3. Свитчинг требует тщательного планирования и подготовки, включая определение переносимых навыков. Разбрасываться накопленными знаниями и опытом возрастному сотруднику расточительно.Так что, если вы всё же решили (несмотря ни на что) влиться в IT-сферу, но вам более 40 лет, тщательно "взвесьте" все "за" и "против". Возможно, это совсем не ваше направление.Если в вашей отрасли IТ развиты не столь сильно, вряд ли стоит делать серьезную ставку на обучение цифровым навыкам и тратить силы на получение digital-специальности, отмечают эксперты. Тем более, что при ее выборе легко допустить ошибку. Причина — настолько огромный выбор, что определиться в нем очень сложно. Сегодня, увы, у обучающих курсов и программ очень мощный маркетинг. И под его воздействием человек часто не может понять, хочет ли он этого на самом деле, или ему просто мастерски «продали» курс.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений