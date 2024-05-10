18 мая во Владимире пройдет «Ночь музеев-2024» Во Владимирской области 18 мая пройдёт «Ночь...

18 мая во Владимире пройдет «Ночь музеев-2024»Во Владимирской области 18 мая пройдёт «Ночь музеев» под общей темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».Основные мероприятия пройдут с 18.00 до 22.00.Планируются экскурсии, выставки, интерактивные занятия, мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, кинопоказы и творческие вечера.Что ожидает владимирцев в «Ночь музеев-2024»?Музейный центр «Палаты»ул. Большая Московская. д. 5818:00-22:00 – выставки «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины», «Мстера многоликая», «Галле» (6+), «Искусство провинции XVIII – первой половины XIX века», «Искусство России. XX век. Художники Владимирской земли», «Прогулка по старому городу», «Старорусская школа» (6+).18:00 – показ документального фильма «Боголюбская. Спасти и сохранить» (6+) (кинозал, 1 этаж).18:15 / 19:15 / 20:15 – концерт фольклорного ансамбля «Радуница» «Будем песни петь» (6+).18:30 / 19:30 – кураторская экскурсия по выставке «Мстера многоликая» (6+) от заведующей сектором изобразительного и прикладного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника Татьяны Меркуловой.18:40 / 19:40 / 20:40 / 21:20 – интерактивная фольклорная программа для детей и взрослых «Игры в Русском доме» (6+).19:00 – кураторская экскурсия по выставке «Галле» (6+) от старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Надежды Пак.19:00 / 20:00/ 21:00 – музыкальная программа «Популярная классика» в исполнении струнного квартета «High life classic quartet» под управлением Андрея Шевлякова (6+).На эти мероприятия необходимо оформить бесплатный билет заранее.Дмитриевский соборул. Большая Московская, д. 6018:15 – спектакль Владимирского театра кукол «Собор. Белокаменная фантазия» (6+) (у стен Дмитриевского собора).20:30-22:00 – свободное посещение экспозиции «Дмитриевский собор» (6+).Необходимо оформить бесплатный билет на акцию.Музей хрусталя и стекла XVIII-XXIул. Дворянская, д. 218:00-22:00 – свободное посещение экспозиции «Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков» (6+).Необходимо оформить бесплатный билет на акцию заранее.Дом-музей Столетовыхул. Столетовых, д. 318:00-22:00 – свободное посещение экспозиции «Дом-музей Столетовых» (6+)18:15 – лекция «Родословная. От первых шагов до издания книги» от специалиста по генеалогии Елены Дмитриевой (6+).Необходимо оформить бесплатный билет на акцию.Пешеходная экскурсия по Владимиру18:00 – авторская пешеходная экскурсия «Правнук Пушкина во Владимире» (6+) от заместителя генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александра Капусткина (здание ГТРК «Владимир» - Музейный центр «Палаты» - Пушкинский бульвар – ЦКиИ «На Соборной» - улица Гагарина – улица Ильича).Необходимо заранее оформить бесплатный билет на акцию.Фото: https://vladmuseum.ru