18 мая во Владимире пройдет «Ночь музеев-2024»
Во Владимирской области 18 мая пройдёт «Ночь...
18 мая во Владимире пройдет «Ночь музеев-2024»
Во Владимирской области 18 мая пройдёт «Ночь музеев» под общей темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
Основные мероприятия пройдут с 18.00 до 22.00.
Планируются экскурсии, выставки, интерактивные занятия, мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, кинопоказы и творческие вечера.
Что ожидает владимирцев в «Ночь музеев-2024»?
Музейный центр «Палаты»
ул. Большая Московская. д. 58
18:00-22:00 – выставки «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины», «Мстера многоликая», «Галле» (6+), «Искусство провинции XVIII – первой половины XIX века», «Искусство России. XX век. Художники Владимирской земли», «Прогулка по старому городу», «Старорусская школа» (6+).
18:00 – показ документального фильма «Боголюбская. Спасти и сохранить» (6+) (кинозал, 1 этаж).
18:15 / 19:15 / 20:15 – концерт фольклорного ансамбля «Радуница» «Будем песни петь» (6+).
18:30 / 19:30 – кураторская экскурсия по выставке «Мстера многоликая» (6+) от заведующей сектором изобразительного и прикладного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника Татьяны Меркуловой.
18:40 / 19:40 / 20:40 / 21:20 – интерактивная фольклорная программа для детей и взрослых «Игры в Русском доме» (6+).
19:00 – кураторская экскурсия по выставке «Галле» (6+) от старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Надежды Пак.
19:00 / 20:00/ 21:00 – музыкальная программа «Популярная классика» в исполнении струнного квартета «High life classic quartet» под управлением Андрея Шевлякова (6+).
На эти мероприятия необходимо оформить бесплатный билет заранее.
Дмитриевский собор
ул. Большая Московская, д. 60
18:15 – спектакль Владимирского театра кукол «Собор. Белокаменная фантазия» (6+) (у стен Дмитриевского собора).
20:30-22:00 – свободное посещение экспозиции «Дмитриевский собор» (6+).
Необходимо оформить бесплатный билет на акцию.
Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI
ул. Дворянская, д. 2
18:00-22:00 – свободное посещение экспозиции «Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков» (6+).
Необходимо оформить бесплатный билет на акцию заранее.
Дом-музей Столетовых
ул. Столетовых, д. 3
18:00-22:00 – свободное посещение экспозиции «Дом-музей Столетовых» (6+)
18:15 – лекция «Родословная. От первых шагов до издания книги» от специалиста по генеалогии Елены Дмитриевой (6+).
Необходимо оформить бесплатный билет на акцию.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
18:00 – авторская пешеходная экскурсия «Правнук Пушкина во Владимире» (6+) от заместителя генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александра Капусткина (здание ГТРК «Владимир» - Музейный центр «Палаты» - Пушкинский бульвар – ЦКиИ «На Соборной» - улица Гагарина – улица Ильича).
Необходимо заранее оформить бесплатный билет на акцию.
Фото: https://vladmuseum.ru