Во Владимирской области в отношении ряда управляющих компаний возбуждены дела об административных...

Во Владимирской области в отношении ряда управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях.На днях начальник региональной Инспекции государственного административно-технического надзора Виктор Шурыгин (на еженедельном оперативном совещании в Правительстве Владимирской области) рассказал, что был проведен мониторинг комплексного благоустройства городов и районов региона, вывоза мусора и уборки общественных пространств. Всего проверили 2092 контейнерные площадки.В отношении ряда управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях. Больше всего таковых во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Вязниковском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах, информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Фиксируются нарушения, связанные с навалами мусора в зоне контейнерных площадок и на общественных территориях.В отдельных муниципалитетах остаются неубранными обрезанные ветки кустарников и деревьев, мешки с мусором.Отмечается, что почти половина обращений жителей в инспекцию связаны именно с вывозом твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.«… Работа по приведению в порядок территорий населённых пунктов продолжается», – пояснил Виктор Шурыгин.В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают, что острой темой остаётся вывоз мусора с территорий гаражных кооперативов и садовых товариществ. Свои контейнеры есть у малого процента из них, в итоге мусор из ГСК и СНТ свозится к близлежащим бакам, что увеличивает нагрузку на эти площадки, и вызывает возмущение местных жителей.Эта проблема характерна для Коврова, Владимира, населённых пунктов Вязниковского и Суздальского районов.«…. В некоторых районах региона есть положительный опыт заключения договоров с мусоровывозящей компанией, который стоит взять на вооружение...» - отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области. Видимо, работа по урегулированию и этой проблемы в ближайшее время будет продолжена.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений