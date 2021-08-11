Пик метеорного потока владимирцы пропустят. Ежегодно в августе любители астрономии стремятся увидеть на небе красивое явление. В народе оно называется “звёздный дождь”. На самом деле

Пик метеорного потока владимирцы пропустят. Ежегодно в августе любители астрономии стремятся увидеть на небе красивое явление. В народе оно называется “звёздный дождь”. На самом деле это метеорный поток – Персеиды. Он появляется в одноимённом созвездии Персея. Образуется поток, когда Земля проходит через шлейф частиц от кометы Свифта-Таттла. Частицы сгорают в атмосфере Земли. В результате в