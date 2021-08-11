Партия власти открыла штаб. Во Владимире появилось место, куда жители могут придти со своими проблемами и предложениями. В региональный штаб общественной поддержки «Единой России» вошли

Партия власти открыла штаб. Во Владимире появилось место, куда жители могут придти со своими проблемами и предложениями. В региональный штаб общественной поддержки «Единой России» вошли организации по оказанию социальной помощи населению, олимпийцы, лидеры общественного мнения. Юлия Новикова, руководитель штаба общественной поддержки Для того, чтобы быстро, оперативно и, главное, эффективно решать насущные проблемы жителей Владимирской области,