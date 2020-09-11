Ходатайство о награждении должны подать главный врачи медучреждений.

Губернатор Владимирской области поручил департаменту здравоохранения и главным врачам медучреждений оперативно подготовить документы для представления погибших от коронавируса медиков к государственной награде – медали Пирогова.Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредил в 2020 году Владимир Путин. Пирогов - основоположник военно-полевой хирургии и хирургии как научной дисциплины. Награды удостаиваются граждане Россиив том числе за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Девиз ордена Пирогова — «Милосердие, долг, самоотверженность»- Я поручил Департаменту здравоохранения дать главным врачам установку оперативно подготовить пакеты документов для представления их погибших от коронавируса коллег к государственной награде – медали Пирогова. Выполнение моего поручения – под контролем первого вице-губернатора области Сергея Шевченко. Героям нашего времени – врачам, верным клятве Гиппократа, должны быть возданы заслуженные ими почести. Это наш с вами нравственный долг, земляки, перед теми, кто, не щадя себя, боролся за жизни попавших в беду людей, – отметил Владимир Сипягин.