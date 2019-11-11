Ведущий Владимир Соловьев сообщил украинским гостям своей студии неожиданную для них новость. Весьма убедительно журналист доказал, что Киев де-факто же признал независимость Донбасса, причем сделал это еще в 2014 году.

Ведущий Владимир Соловьев сообщил украинским гостям своей студии неожиданную для них новость. Весьма убедительно журналист доказал, что Киев де-факто же признал независимость Донбасса, причем сделал это еще в 2014 году.Последние новости Донбасса показывают, что местные жители даже не хотят представлять себе возвращение в состав Украины, а радикально настроенные националисты с другой стороны разграничительной линии, в свою очередь, не воспринимают их как своих сограждан. Однако те же радикалы настаивают, чтобы украинские власти бросали все силы для захвата этой территории.И Киев раз за разом подчеркивает, что не собирается отказываться от своих претензий на Донецкую и Луганскую области. В связи с этим, отмечают эксперты, ожидать официального признания независимости Донбасса в ближайшее время не стоит. Однако Владимир Соловьев уверен, что это уже произошло. Об этом он объявил украинским гостям своей студии во время прямого эфира на телеканале "Россия 1"."Ваша Конституция запрещала вам использовать войска на своей территории против своего народа. Тот факт, что вы использовали свои вооруженные силы, обозначает, что вы не считаете территорию Донбасса своей. Значит, вы совершили акт агрессии, вторглись на территорию чужого государства. То есть де-факто вы признали Донбасс, применив против него армию, вопреки вашей Конституции. Это же логично!", – цитирует издание "Политнавигатор" Владимира Соловьева.Таким образом ведущий пришел к выводу, что именно Украина выступает в качестве страны-агрессора. Он напомнил, что старт боевым действиям против населения Донбасса дал Александр Турчинов. Поводом же для нападение стало нежелание простых людей, живущих в Донецкой и Луганской областях, мириться с пришедшей в результате государственного переворота властью.Материал дополняется.