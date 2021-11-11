Эксклюзив Сегодня члены специальной рабочей группы администрации региона осмотрели три возможные...

ЭксклюзивСегодня члены специальной рабочей группы администрации региона осмотрели три возможные площадки для размещения нового ковидного госпиталя. На каком варианте остановились эксперты и общественники расскажет Александр Сыпченко.Участок в микрорайоне Энергетик областного центра. Это один из трех вариантов размещения нового ковидного госпиталя. Члены специальной рабочей группы- чиновники, представители областной общественной палаты, депутаты Законодательного собрания, должны взвесить все ЗА и ПРОТИВ каждой точки и определиться с проектом здания.Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Почему у нас такой ограниченный выбор земельных участков, в соответствии с градкодексом мы не можем даже в условиях пандемии прийти и начать строить. Вид разрешенного использования должен быть соответствующий под строительство инфекционной больницы.Участок в деревне Новая Быковка Камешковского района, еще недавно рассматривался как основной вариант для строительства. Он также находится в получасе езды от Владимирской станции скорой медицинской помощи. К минусам обеих площадок можно отнести то, что земли сельхозназначения сначала нужно перевести в другую категорию - под строительство ковидария. Необходимы и дополнительные объекты инфраструктуры, а это лишнее время и расходы - говорят эксперты.Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира:- Мы должны понимать, что все-таки здесь будут работать врачи кто-то на постоянной, кто-то на вахтовой, дополнительно необходимо создание объектов жилого назначения, а также тех объектов которые по инфраструктуре непосредственно обслуживали этот ковидный госпиталь.Третий вариант- территория Областной Клинической Больницы- практически идеальные условия, единственный нюанс- необходимо вырубить часть леса. Впрочем, власти обещают компенсировать потери и высадить новые сосны. Учитывают члены рабочей группы и опыт Курска и Оренбурга, где уже идёт строительство быстровозводимых ковидных госпиталей по разным проектам.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания области:- Однозначно стройку нужно осуществлять на территории загородной больницы то есть это и логистически более оправдано и с точки зрения того, что существующее медучреждение где и кадровые проблемы оптимально могут быть решены.Основные преимущества курского варианта, на котором в итоге и было решено остановиться это возможность размещения госпиталя рядом с действующим медучреждением, многоэтажность, из-за небольшой площади участка и самое главное - срок эксплуатации этого объекта составляет около 50 лет. То есть после окончания пандемии, он может быть использован под другие нужды.Несмотря на то, что де факт о решении комиссией уже принято, оно носит скорее рекомендательный характер. Распоряжение должен подписать ВРИО губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Александр Сыпченко. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"