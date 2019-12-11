Ксения Собчак призналась, что из-за рождения сына потеряла
часть поклонников. Некоторые фанаты расценили появление у телеведущей малыша как
предательство.
Ксения Собчак призналась, что из-за рождения сына потеряла
часть поклонников. Некоторые фанаты расценили появление у телеведущей малыша как
предательство.
В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак отметила, что беременность
и роды меняют имидж известной женщины. Став матерью, звезда может потерять аудиторию. Так, например, произошло с самой Ксенией.
Дело в том, что до первого
замужества Собчак была чайлдфри. Приверженцы этой идеологии сознательно
отказываются иметь потомство. Последователи идеи предпочитают жить в свое
удовольствие, не тратить время и ресурсы на воспитание детей. Среди фанатов теледивы было много людей разделявших ее убеждения.
"Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри. Я
ненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема. И меня
просто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что я
предала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать со
своим "гаденышем"… Я не шучу", – в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
17 Ноя 2019 в 11:49 PST
В ответ Регина Тодоренко призналась, что тоже переживала по
поводу собственного имиджа. Во время беременности она пыталась оставаться "грозой тинейджеров",
но потом оставила тщетные попытки.
"Ты знаешь, я волновалась от того, что я быстро умру как
артист. Пару лет назад мне казалось, что срок годности артиста быстро истекает.
А сейчас я поняла, что совсем нет. Артист может жить, просто придумывая себе
какие-то препятствия. Хочется сегодня быть мамочкой – будь мамочкой. Хочется
быть сексуальной – будь сексуальной. А почему нет?" – сказала теледива