Ксения Собчак призналась, что из-за рождения сына потеряла часть поклонников. Некоторые фанаты расценили появление у телеведущей малыша как предательство.

Ксения Собчак призналась, что из-за рождения сына потерялачасть поклонников. Некоторые фанаты расценили появление у телеведущей малыша какпредательство.В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак отметила, что беременностьи роды меняют имидж известной женщины. Став матерью, звезда может потерять аудиторию. Так, например, произошло с самой Ксенией.Дело в том, что до первогозамужества Собчак была чайлдфри. Приверженцы этой идеологии сознательноотказываются иметь потомство. Последователи идеи предпочитают жить в своеудовольствие, не тратить время и ресурсы на воспитание детей. Среди фанатов теледивы было много людей разделявших ее убеждения."Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри. Яненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема. И меняпросто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что япредала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать сосвоим "гаденышем"… Я не шучу", – в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".17 Ноя 2019 в 11:49 PSTВ ответ Регина Тодоренко призналась, что тоже переживала поповоду собственного имиджа. Во время беременности она пыталась оставаться "грозой тинейджеров",но потом оставила тщетные попытки."Ты знаешь, я волновалась от того, что я быстро умру какартист. Пару лет назад мне казалось, что срок годности артиста быстро истекает.А сейчас я поняла, что совсем нет. Артист может жить, просто придумывая себекакие-то препятствия. Хочется сегодня быть мамочкой – будь мамочкой. Хочетсябыть сексуальной – будь сексуальной. А почему нет?" – сказала теледива