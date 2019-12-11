Москва и Ханой продолжают курс на сближение. Большую роль в этом играют законодатели. В среду, 11 декабря, в Москве состоялось первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая развитие торговли и расчеты в национальных валютах.

Москва и Ханой продолжают курс на сближение. Большую роль в этом играют законодатели. В среду, 11 декабря, в Москве состоялось первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая развитие торговли и расчеты в национальных валютах.Двум странам следует активнее развиватьторгово-экономические отношения, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.Межпарламентская комиссия должна играть в этом активную роль, подчеркнул он."И, конечно, мы должны с вами анализировать и создавать условия дляреализации гуманитарных проектов в области образования и культуры", – обратилсяпредседатель нижней палаты к вьетнамским коллегам.В преддверии заседания комиссии спикер Госдумы провел двустороннюювстречу с главой Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. ВячеславВолодин указал на необходимость повышения уровня товарооборота двух стран. Впрошлом году он составил 6,1 миллиарда долларов, уточнил спикер."Задача – выйти на 10 миллиардов. Это вполне реально", —подчеркнул законодатель.Толчок развитию торгово-экономических отношений может датьпереход на расчеты в национальных валютах. Для этого нужна правовая база,отметил Володин. Кроме того, парламентарий указал на необходимость использованияпотенциала Российско-Вьетнамского банка. Спикер Госдумы обратил внимание, что воВьетнаме стали принимать карты национальной платежной системы "Мир"."Важно на принципах развития двустороннегосотрудничества создать все условия для развития бизнеса и реализацииинвестиционных проектов как в России, так и во Вьетнаме", – сказал Володин.В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган указала на необходимостьпроработки вопросов сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, нефтегазовойсфере. Она предложила организовать отдельные рабочие группы по этим темам.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.