Москва и Ханой продолжают курс на сближение. Большую роль в этом играют законодатели. В среду, 11 декабря, в Москве состоялось первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая развитие торговли и расчеты в национальных валютах.
Москва и Ханой продолжают курс на сближение. Большую роль в этом играют законодатели. В среду, 11 декабря, в Москве состоялось первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая развитие торговли и расчеты в национальных валютах.
Двум странам следует активнее развивать
торгово-экономические отношения, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Межпарламентская комиссия должна играть в этом активную роль, подчеркнул он.
"И, конечно, мы должны с вами анализировать и создавать условия для
реализации гуманитарных проектов в области образования и культуры", – обратился
председатель нижней палаты к вьетнамским коллегам.
В преддверии заседания комиссии спикер Госдумы провел двустороннюю
встречу с главой Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Вячеслав
Володин указал на необходимость повышения уровня товарооборота двух стран. В
прошлом году он составил 6,1 миллиарда долларов, уточнил спикер.
"Задача – выйти на 10 миллиардов. Это вполне реально", —
подчеркнул законодатель.
Толчок развитию торгово-экономических отношений может дать
переход на расчеты в национальных валютах. Для этого нужна правовая база,
отметил Володин. Кроме того, парламентарий указал на необходимость использования
потенциала Российско-Вьетнамского банка. Спикер Госдумы обратил внимание, что во
Вьетнаме стали принимать карты национальной платежной системы "Мир".
"Важно на принципах развития двустороннего
сотрудничества создать все условия для развития бизнеса и реализации
инвестиционных проектов как в России, так и во Вьетнаме", – сказал Володин.
В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган указала на необходимость
проработки вопросов сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, нефтегазовой
сфере. Она предложила организовать отдельные рабочие группы по этим темам.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.