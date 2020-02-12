В городе Егорьевск Московской области двое пьяных посетителей жестоко избили хозяина кафе, после чего скрылись. Инцидент случился на Ширяевской развязке, сообщает На место происшествия ..

В городе Егорьевск Московской области двое пьяных посетителей жестоко избили хозяина кафе, после чего скрылись. Инцидент случился на Ширяевской развязке, сообщаетНа место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они оказали пострадавшему доврачебную помощь, а затем отправились на поиски нападавших. Злоумышленников задержали спустя некоторое время во дворе жилого дома недалеко от кафе. Проводится проверка.