Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры Виктории
Галушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.
Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры Виктории
Галушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.
Артистка дала откровенное интервью YouTube– каналу "ЭМПАТИЯ
МАНУЧИ". Вера Брежнева отметила, что очень переживает из-за развода сестры с
продюсером Александром Цекало.
"Саша, он является родственником по детям, но уже не часть
нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила,
может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает",
– уклончиво начала Брежнева.
Вера старалась не влезать в личную жизнь сестры. Артистка на
личном опыте испытала, каким болезненным может быть расставание.
"Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод.
У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я
поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить
эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни", – рассуждает Вера
Брежнева.
Певица надеется, что со временем все утрясется. уверена, что Александр и Виктория должны сохранить приятельские отношения
ради общих детей, однако мирить враждующих бывших супругов она не пыталась.
"Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не
считаю, что людей, которые сорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша -
взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои
поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы
не обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть
их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается", – резюмировала .