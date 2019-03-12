Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры Виктории Галушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.

Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры ВикторииГалушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.Артистка дала откровенное интервью YouTube– каналу "ЭМПАТИЯМАНУЧИ". Вера Брежнева отметила, что очень переживает из-за развода сестры спродюсером Александром Цекало."Саша, он является родственником по детям, но уже не частьнашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила,может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает",– уклончиво начала Брежнева.Вера старалась не влезать в личную жизнь сестры. Артистка наличном опыте испытала, каким болезненным может быть расставание."Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод.У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Яподдерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожитьэту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни", – рассуждает ВераБрежнева.Певица надеется, что со временем все утрясется. уверена, что Александр и Виктория должны сохранить приятельские отношенияради общих детей, однако мирить враждующих бывших супругов она не пыталась."Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще несчитаю, что людей, которые сорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша -взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за своипоступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мыне обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидетьих папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается", – резюмировала .